Câmara contabiliza 17 votos para afastamento de Colbert Martins

Passado o clima eleitoral, o assunto que anda latente na Câmara Municipal de Feira de Santana, centro-norte da Bahia, é o pedido de impeachment do prefeito Colbert Martins (MDB).

Com presença maciça de todos os secretários municipais, na manhã desta quinta-feira, 3, o gestor foi criticado pelas "ações de incompetência, inoperância e falta de respeito" à frente do Governo Municipal.

Assegurando que o impeachment é inevitável, o vereador Paulão do Caldeirão (PSC) disse que o número é favorável para que se concretize o afastamento do prefeito. O vereador destacou a competência dos secretários, que de acordo com ele também são desrespeitados e expostos pelo prefeito.

“Não aguentamos mais”, disse Paulão, ressaltando que foi aprovado pela Câmara um orçamento de R$1.6 bilhão e até o momento ninguém sabe o que foi feito. “Ele (Colbert) não respeita secretários, esta Casa e nem mesmo os vereadores da base do governo”, afirmou Paulão.