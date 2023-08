Carro bate em ônibus do transporte escolar e mata motorista

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um ônibus do transporte escolar do Município de São Domingos deixou um homem morto na BA-120. José Raimundo de Araújo Matos, 41 anos, conhecido por “Zé do Motor”, trabalhava com conserto de motores elétricos.

Testemunhas disseram que a colisão aconteceu após o ônibus reduzir a velocidade ao passar por um quebra-molas. Uma equipe do 'Águia Resgate' chegou a prestar socorro ao homem, que ficou preso as ferragens, no trecho que liga Coité ao bairro 'Casas Populares'.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Português-Unidade Regional de Coité, mas não resistiu. Já os passageiros do ônibus escolar não ficaram feridos.