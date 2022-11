Chuva em Feira de Santana causa transtornos a moradores nesta sexta

Os moradores de Feira de Santana vivenciaram verdadeiros transtornos por conta da forte chuva na cidade na tarde desta sexta-feira, 25. Segundo a Defesa Civil, a previsão é que o município tenha chuvas de intensidade moderada ou forte, com raios e trovões, até o domingo, 26. O tempo fechou na cidade por volta das 15h.

A redação do Portal A TARDE recebeu vídeos e relatos das dificuldades dos moradores, como a situação de um carro que caiu em um buraco que cedeu na Av. Artêmia Pires Freitas. O buraco foi aberto em um local em que está sendo feito uma obra de extensão da rede de esgoto. Com a forte chuva, o chão cedeu e o veículo acabou afundando. Não há informações se os ocupantes do carro tiveram ferimentos e se o veículo já foi retirado do local.

"Infelizmente aqui a gente está vivendo essa situação triste. Nossa cidade não tem uma estrutura adequada para suportar pancadas d'água. O tempo foi muito curto, mas com uma chuva muito forte. Parece que acumulou a chuva que estava prevista durante a semana, e foi lançada toda nesta sexta", disse a professora Naldira Souza Costa, moradora do Condomínio Reserva Ibirapuera, onde há relatos de algumas casas que foram invadidas pela água.

A chuva segue a cair em Feira de Santana, porém enfraquecida desde às 18h. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a madrugada desta sexta para sábado, 26, retornará a ter um volume maior de água, chegando aos 87% de chance de chuva e 95% de umidade. Já os ventos variam entre 5 km e 8 km por hora.

Confira os vídeos:

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp