Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-324

Cinco pessoas de uma mesma família, incluindo um bebê de dois meses, morreram em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira, 7, na BR-324, em trecho do município de Tanquinho, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com o Calila Notícias, as vítimas viajavam em um carro de modelo Fiat/Palio que colidiu contra uma carreta na altura do Km 10. Um terceiro veículo chegou a ser atingido, mas sem gravidade.

Além do motorista, identificado como Adailton de Brito Lima, a irmã, Maria de Brito Lima, a mãe, Faustina de Brito Lima, a esposa, Mariana do Sacramento Gomes Lima e o filho, Moisés Sacramento Lima, de apenas dois meses, também foram a óbito. Eles eram da cidade de Candeal e voltavam para casa depois de visitar parentes internados no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.

Uma equipe de socorristas da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses chegou a ser acionada, mas já encontrou os membros da família sem os sinais vitais. O motorista da carreta não teve ferimentos e o condutor do terceiro veículo sofreu escoriações.

Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA). As causas do acidente serão investigadas.