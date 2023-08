Colbert é obrigado a explicar retirada de R$ 33 mi da Agricultura

Após a Prefeitura de Feira de Santana, centro norte da Bahia, transferir para outras áreas do governo, aproximadamente R$ 33 milhões locados no Orçamento deste ano junto à Secretaria Municipal de Agricultura, a Câmara Municipal exigiu que o prefeito Colbert Martins Filho (MDB) e o titular da pasta, Pedro Américo, expliquem o motivo da decisão.

Durante a sessão desta quinta-feira, 31, o vereador Luiz da Feira (Avante), disse que a Secretaria de Agricultura enfrenta dificuldades e está sem recursos para executar projetos, diante da medida.

Do orçamento total de R$ 40 milhões, aprovado pela Câmara para 2023, houve, de acordo com o parlamentar, um remanejamento de mais de 80% para outras secretarias, restando apenas R$ 7 milhões para investimento no campo, valor que seria insuficiente para as atuais prioridades.