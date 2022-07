Comerciante é morto a tiros durante assalto em Conceição do Jacuípe

Um comerciante, identificado como Fabrício dos Santos Tavares Costa, de 29 anos, foi assaltado e morto a tiros na noite desta quarta-feira, 13, no município de Conceição do Jacuípe, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, os criminosos roubaram o veículo da vítima e fugiram para a cidade de Feira de Santana, onde equipes da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar 66ª CIPM e das Rondas Especiais (Rondesp) já haviam sido acionadas.

Os suspeitos foram interceptados na avenida Sérgio Carneiro, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, e houve troca de tiros. Um dos homens foi baleado e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Fabrício, vítima do latrocínio, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) de Santo Amaro. O caso será investigado pela Polícia Civil.