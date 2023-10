Complexo poliesportivo e novo colégio são entregues pelo governador | A TARDE

Em visita ao município de Entre Rios, no litoral norte e agreste baiano, o governador Jerônimo Rodrigues entregou neste sábado, 30, duas obras: um Complexo Poliesportivo Educacional e a ampliação e modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias. O governador também assinou ordens de serviço para restauração e pavimentação de trecho de estrada.

“Entregamos uma escola nova e vamos voltar para fazer a conclusão, com o teatro e com o restaurante. E, com o complexo poliesportivo, o município tem, agora, um espaço para formar, cada vez mais, melhores esportistas”, sinaliza o governador, detalhando: “entregamos, também, sinal de conectividade e nos comprometemos, junto ao prefeito, a investir em estradas e a analisar investimentos como educação especial, sistema de água, pavimentação e mercado, com geração de emprego e renda”.



A primeira atividade da agenda foi a entrega da ampliação e modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias. Foram investidos R$ 10,9 milhões na obra de modernização e ampliação da estrutura.

Já o Complexo Poliesportivo Educacional foi construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do estado (Conder) e teve um custo de R$ 7,3 milhões. O espaço tem piscina semiolímpica, campo de futebol society, pista de atletismo, guarita e vestiário.



O governador assinou, ainda, ordem de serviço autorizando a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), a pavimentar o acesso ao distrito de Pedro, num trecho de 17 quilômetros. Serão investidos recursos superiores a R$ 18,3 milhões, que vai contemplar mais de 41 mil habitantes. Também serão atendidos os setores da agropecuária e indústria, que tem grande impacto na economia local.