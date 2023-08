Corpo de mulher é encontrado em terreno na cidade de Feira de Santana

O corpo de uma mulher identificada como Darleia Nunes Santos, de 28 anos, foi encncontrado, na Av. Homero Figueiredo, no bairro da Gabriela, em Feira de Santana (BA). De acordo com informações do delegado Gustavo Coutinho, ela estava no local com uma amiga, quando dois homens se aproximaram e efetuaram os disparos.

“A vítima foi encontrada com cerca de cinco disparos na região da face e na nuca, provenientes de pistola calibre 380. Moradores do local disseram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o carona efetuou os disparos. Darleia estava com uma amiga em dois colchões em um terreno baldio ingerindo bebida alcóolica. As duas costumavam ficar no local, mas como moradoras de ruas não tinham um local fixo, específico”, relatou o delegado ao Acorda Cidade.

A polícia agora trabalha com duas linhas de investigação. “Até o momento não temos informações sobre a autoria do homicídio, mas acredita-se que seja ação de um grupo de extermínio ou por conta de uma discussão que elas tiveram há dois dias, ou seja, uma atitude de vingança pode ter motivado este homicídio. A Delegacia de Homicídio vai investigar este caso para identificar a autoria e a causa”, disse o delegado.