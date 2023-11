CPI do Shopping Popular é remarcada após ausência de depoentes | A TARDE

Os depoentes que seriam questionados pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Shopping Popular, não compareceram à Câmara, na tarde desta quinta-feira, 23.

A CPI foi instalada pelo Legislativo para investigar prováveis irregularidades envolvendo o contrato firmado pela Prefeitura e o consórcio responsável pela gestão do local.



Alguns dos convocados a prestar esclarecimentos, apresentaram justificativa, de acordo como sinalizou o presidente da Comissão, Jhonatas Monteiro (PSOL).

O parlamentar informou que os depoimentos vão ser remarcados para a próxima semana. A comissão, formada também pelo relator, Luiz da Feira (Avante) e Silvio Dias (PT), ainda vai definir as datas. A expectativa, de acordo com o presidente, é que as oitivas sejam nas próximas terça e quarta-feira.