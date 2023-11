De olho na prefeitura, parlamentar assume PDT de Jacobina | A TARDE

O vereador de Jacobina, piemonte da Chapada Diamantina, Juliano Cruz, assumiu o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, após articulação do deputado estadual Penalva (PDT) junto ao deputado federal, Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT na Bahia.

“Os posicionamentos do PDT são parecidos com tudo que defendo desde o início da minha vida política, como saúde, educação e igualdade de oportunidade para todos. Estaremos unidos em prol de projetos maiores para o nosso estado, região e, especialmente, Jacobina”, disse Juliano.

No sexto mandato como vereador, Cruz disputou, nas últimas eleições de 2022, uma das vagas da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), ocasião na qual foi o candidato a deputado estadual mais bem votado de Jacobina, com 12 mil votos.

Em 2022, Cruz fez dobradinha com o deputado federal e líder do União Brasil na Câmara Federal, Elmar Nascimento (União Brasil). Para 2024, Cruz deve contar com o apoio dos ex-prefeitos, vereadores e principais lideranças políticas de Jacobina.