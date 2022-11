Dupla é presa e mais de 1.400 comprimidos de 'rebite' são apreendidos

Dois homens foram presos e 1474 comprimidos de anfetamina foram apreendidos em uma loja de materiais diversos às margens da BR-407, próximo ao município de Filadélfia, no centro-norte baiano. A ação aconteceu na tarde de sábado, 5, no Km 161.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu logo após a equipe de policiais notar um comportamento suspeito próximo ao estabelecimento. Durante a abordagem, a equipe de policiais encontrou com um homem uma cartela de anfetaminas do tipo Nobésio, popularmente conhecido como Rebite. Dentro do estabelecimento foi encontrado mais cartelas da droga além de dinheiro.

Ainda segundo a PRF, momentos após o início das diligências, o dono do estabelecimento se apresentou e revelou um esconderijo onde estavam ainda mais cartelas de anfetamina.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Senhor do Bonfim para realização das medidas cabíveis. Inicialmente, os dois homens responderão pelo crime de tráfico de drogas.