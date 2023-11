Educação de Santo Estevão é premiada em concurso estadual | A TARDE

A estudante Evelyn Ramos, do 5° ano da Escola Municipal Clara de Assis e a Coordenadora Municipal do Programa Despertar, Jane Aparecida foram premiadas, nesta quinta-feira, 16, no Concurso Estadual do Sistema FAEB/ SENAR.

A cerimônia, que foi realizada em Salvador, premiou as ações do Programa Despertar do ano de 2023, com o tema Educação empreendedora nas escolas do campo. Já o município de Santo Estêvão, foi contemplado nas categorias: 'notícias', conquistado pela aluna Evelyn Ramos, que escreveu sobre a produção do mel na comunidade que mora, 'cadeia produtiva descoberta no Censo Agropecuário Despertar' e na categoria 'portfólio do coordenador', com o site produzido por Jane Aparecida, que reuniu ações realizadas nas escolas inseridas no Programa.

Nos anos de 2019, 2021 e 2022 a Rede Municipal de Santo Estêvão se destacou no Concurso Estadual do sistema FAEB/SENAR, na categoria carta. Em 2019, os alunos Guilhermy São Pedro e Amanda Rios ficaram entre os quinze melhores do Estado. Em 2021, a aluna Hanna Almeida ficou entre os três melhores da Bahia. Em 2022 os alunos Luís Guilherme Oliveira e Lorena Santos da Silva ficaram entre os cinco melhores.

Por intermédio da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Santo Estevão firmou parceria com o Sistema Faeb/Senar em 2017, e garante até hoje aos alunos do campo, a participação no Programa Despertar, com aulas teóricas e práticas sobre questões socioambientais.

O programa contribui para a formação dos estudantes, e ensina como protagonizar no sentido do desenvolvimento das comunidades onde vivem, bem como a tomarem atitudes sustentáveis.