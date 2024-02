Eleitor dá "esculacho" em prefeito de Jacobina em evento institucional | A TARDE

A visita do prefeito de Jacobina, Tiago Dias (PCdoB), na segunda-feira, 19, ao bairro Jacobina 4, para uma "reunião com a comunidade", não saiu como o gestor esperava. Isso porque o mandatário comunista foi hostilizado e surpreendido com um discurso forte de um ex-apoiador, que declarou ter se arrependido de "ter pedido votos para ele".

Em um vídeo que repercute nas redes sociais e em veículos de imprensa da cidade, no Centro Norte Baiano, é possível ver o gestor com "cara de poucos amigos" ao ser indagado pelo homem que se apresenta como uma das lideranças comunitárias do local. "Eseprava muito por esse momento", disse o homem após dizer poucas e boas ao gestor.

"Hoje me arrependo do voto que dei ao senhor, de ter batido de porta em porta pedindo votos[...] O senhor era um homem pobre, que veio das bases e virou as costas para a gente, com um tratamento desumano que nos concedeu. Não me calei um só momento, mesmo trabalhando na sua gestão, e por isso fui exonerado da prefeitura, mas isso não me abateu, pois não saí por incompetência ou roubo, mas sim porque defendia a minha comunidade. E faria tudo de novo", desabafou o homem, que completou: "Nunca vi uma gestão tão pífia quanto a do senhor".

Confira o desabafo completo abaixo: