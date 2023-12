Entidades sociais estão há 3 anos sem receber repasses da Prefeitura | A TARDE

Os recursos destinados pelos parlamentares de Feira de Santana, centro-norte da Bahia, no período de 2021 a 2023, conseguidos por intermédio de emendas impositivas ao Orçamento Municipal para Ongs e outras entidades sociais de Feira de Santana, estão há três anos sem ser repassadas, pela Prefeitura local.

Os parlamentares têm cobrado do prefeito Colbert Martins (MDB) o imediato pagamento.

“A gente sabe que a situação está difícil e as instituições precisam de nossa ajuda para custear suas despesas. Mas ele não paga”, reclamou.

De acordo com os parlamentares, entidades como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA) e Dispensário Santana são algumas das organizações que estão desde 2021 sem receber os repasses do Município. Umas das instituições que sofrem é a APAE, que realiza importante ação com crianças e representantes.

Os diretores da entidade afirmam que as verbas das emendas enviadas pelos vereadores, nos últimos três anos, não foram designadas ainda.

De acordo com o vereador Luiz da Feira (Avante), o prefeito precisa ser “humano" com a cidade.

"Ele precisa colocar a saúde em primeiro lugar. A APAE e as demais entidades pedem socorro ao poder público”, disse.