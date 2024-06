Eremita ‘escancara’ dívida da prefeitura de Feira com a Previdência | A TARDE

A Prefeitura de Feira de Santana possui uma dívida de aproximadamente R$ 100 milhões, junto ao Instituto de Previdência do Município, órgão responsável pelo pagamentos aos aposentados e pensionistas dos poderes Executivo e Legislativo da cidade. A informação foi exposta pela vereadora Eremita Mota (PP), nesta terça-feira, 28, na Câmara Municipal.

Durante o pronunciamento, a vereadora e presidente da Casa, disparou críticas à condução do prefeito Colbert Martins Filho (MDB) em decorrência da existência do débito. Para a parlamentar, futuramente o funcionalismo corre sério risco de enfrentar problemas para receber os seus benefícios.

Ainda de acordo com Eremita Mota, a dívida da prefeitura com o Instituto de Previdência está registrada em publicação do Diário Oficial de Feira de Santana. “Está tudo confessado oficialmente. Portanto, não estou criando a informação. E sabe quem vai pagar a conta de toda esta dívida? O povo feirense”, afirmou a vereadora.

Segundo Eremita, a população continua sofrendo as consequências dos “gastos irresponsáveis”, contraídos por gestões municipais passadas.

Para a vereadora uma das maiores preocupações é as dificuldades que podem sobrar para as futuras administrações. “É preocupante, até porque, no próximo ano, ele não será mais o prefeito. Restará ao novo gestor ou gestora, assumir o problema”, destacou Eremita.

Por fim, a presidente da Casa pontuou que a dívida demonstra a ausência de condições do atual gestor em conduzir os rumos da Prefeitura. “Até agora, o prefeito tem provado que não tem capacidade mínima de gerir o Município”.

