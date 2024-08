Falta de transporte em Feira prejudica crianças com deficiência

Pais de crianças com deficiência reclamam da falta de "transporte adequado para TFD" na atual gestão de Colbert Martins (MDB) - Foto: Divulgação

A denúncia da mãe de uma criança com deficiência acende o alerta para um problema que vem acontecendo em Feira de Santana. Sem acesso ao transporte para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) pela Prefeitura de Feira de Santana, para fazer o translado de pais e crianças com deficiência, pacientes podem perder a assistência médica e terapêutica em Salvador e outras cidades.



Angélica Santos Nascimento utilizou a Tribuna da Câmara Municipal, nesta quarta, 31, para reivindicar pelo direito de ir e vir da filha de 16 anos, que se ausentou das últimas quatro consultas por falta de "transporte adequado", na atual gestão do prefeito Colbert Martins (MDB).

“Podemos ser desvinculados da instituição, pois eles entendem que, se deixamos de ir, é porque não precisamos”.

Ao questionar a administração municipal sobre a falta do transporte para o TFD, Angélica Nascimento diz que foi informada da “ausência de automóveis adequados para o transporte de cadeirantes”. E reclamou: “eu não tenho condição de levar a minha filha para um atendimento sem a cadeira, não posso carregar no colo uma criança de 16 anos”. Na zona rural de Feira de Santana, Angélica diz que “a situação é semelhante e muitos pacientes podem ter o acompanhamento comprometido pela falta de transporte adequado”.

Outro problema vivenciado pelas famílias das crianças com deficiência é a “ausência da distribuição gratuita de fraldas descartáveis”. Segundo Angélica Nascimento, ao contrário de diversos municípios brasileiros, a Prefeitura de Feira de Santana “não faz a distribuição de fraldas para pessoas com deficiência”. Por isso, ela pede empatia do Poder Público para que iniciativas como esta sejam viabilizadas: “O BPC (Benefício de Prestação Continuada) não é suficiente para sustentar a mim, minha filha e as despesas da casa, como, por exemplo, água e luz”.

A presidente da Casa Legislativa, vereadora Eremita Mota (PP), criticou o “descaso e a negação de direitos às pessoas com deficiência”. Eremita destaca que a Câmara Municipal está de portas abertas para ouvir as demandas dessas pessoas e dos pais, mães e responsáveis.