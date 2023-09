Família usa luz de fogueira para enterrar parente em cidade baiana

Descaso, abandono e desrespeito. Estas são as situações do cemitério do município de Conde, centro norte baiano. Familiares precisaram acender uma fogueira para conseguir enterrar um parente, na noite desta terça-feira, 5.

Sem energia elétrica, o grupo recorreu a luz do fogo para conseguir realizar o procedimento. A denuncia partiu de um morador do município, que compareceu ao sepultamento.

Ainda de acordo com o morador, por questões pessoais, a família não teve condições de realizar o enterro no dia seguinte.

"É o que a população passa nessa cidade. Nem respeito pelos mortos se tem aqui. Até a capela daqui do cemitério vive abandonada e largada pela administração municipal", disse o morador que não quis se identificar.