Feira de Santana registra caso de raiva em morcego

A Secretaria de Saúde de Feira de Santana confirmou um caso de raiva em um morcego, após análises realizadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen).

Segundo o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o animal infectado não teve contato com pessoas. No entanto, a equipe vai investigar a região para evitar a circulação da doença no município.

A Secretaria de Saúde orienta a população a notificar o CCZ caso encontre um morcego morto, a fim de que o animal seja coletado e não haja exposição direta. Morcegos podem atuar como transmissores de raiva caso estejam portando o vírus.