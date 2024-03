Governo anuncia novo campus do Instituto Federal em Santo Estêvão | A TARDE

O prefeito de Santo Estêvão, Rogério Costa, participou de evento em Brasília, nesta terça-feira, 12, onde foram anunciados pelo governo federal a criação de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs).

Dentre as cidades contempladas está Santo Estêvão, município localizado próximo à Feira de Santana. A iniciativa vai gerar inúmeras vagas majoritariamente de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os detalhes do programa de expansão dos IFs foram anunciados pelo presidente Lula ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin e dos ministros da Educação e Casa Civil, Camilo Santana e Rui Costa, respectivamente.

Também estiveram presentes no evento o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues, a deputada federal Ivoneide Caetano, o deputado estadual Eduardo Alencar e o secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano.

“A chegada do IFBA em Santo Estêvão estará criando oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. A construção do campus no município impacta o setor da construção civil, além de gerar emprego e renda. A nova instituição de ensino, quando estiver em funcionamento, levará desenvolvimento local e regional, aumentando ainda mais o grau de desenvolvimento de nossa cidade”, comemorou Rogério Costa.