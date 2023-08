Governo entrega sedes da Delegacia e da 4ª Companhia em Iaçu

O Governo da Bahia entregou as novas sedes da Delegacia Territorial (DT) e da 4ª Companhia do 11⁰ Batalhão da Polícia Militar de Iaçu, nesta segunda-feira, 14. As unidades integram o Projeto de Modernização das Estruturas de Segurança e ampliarão o trabalho preventivo e as ações de inteligência na região.

Participaram da solenidade o governador Jerônimo Rodrigues, o subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, e a delegada-geral da PC, Heloísa Brito.

O subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira, lembrou que 30 novas unidades foram entregues só em 2023. "As estruturas estão equipadas com ferramentas avançadas para os policiais militares e civis. São espaços seguros e acessíveis ao cidadão", frisou.