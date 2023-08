Gustavo Carmo deve ser nome apoiado por Joaquim Neto em Alagoinhas

O atual secretário de Educação de Alagoinhas, centro-norte da Bahia, e agora apontado como nome a ser apoiado por Joaquim Neto (PSD), prefeito do município, Gustavo Carmo, se reuniu em evento, nesta terça-feira, 25, com a presença do senador Otto Alencar (PSD), além do secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, Sérgio Brito e de líderes partidários com vista à filiação ao PSD, o que deve ser formalizado no próximo dia 20 de agosto.

O pré-candidato visitou a sede do Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 25, onde comentou sobre as tratativas com a sigla. O evento na sede do partido, em Salvador, teve ainda a participação do deputado federal licenciado e atual secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, do prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto e da deputada estadual, Ludmilla Fiscina (PV).

"Essa filiação, bem como as tratativas estão vindo na hora certa, já que é importante a antecipação de nosso nome para consolidar essa movimentação no município", disse.

O atual secretário de Educação de Alagoinhas foi recebido na Casa pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, onde destacou a importância de Alagoinhas no cenário nacional, uma vez que o município já conta com mais de 158 mil habitantes.

"Uma cidade desse porte precisa obviamente ser percorrida, precisa ser melhor conhecida, melhor avaliada. Precisamos levantar as demanda do município pra apresentar um grande programa", finalizou.

A entrevista completa com Gustavo Carmo, vai poder ser acompanhada na próxima quinta-feira, 27, na edição impressa do Jornal A TARDE, bem como no Portal A TARDE.