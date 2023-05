Homem é assassinado dentro de carro em Feira de Santana

Um homem de 25 anos, identificado como Rafael de Lima Pinheiro, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 24, dentro de um carro, na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

Segundo informações do Acorda Cidade, o veículo de modelo Renault/Kwid foi localizado em uma área de matagal no bairro Nova Esperança, na transversal da rua Faxinal dos Guedes com a Farias Lemos. O corpo da vítima apresentava marcas de disparos por arma de fogo, à queima roupa.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização de perícia e remoção do corpo, que será necropsiado.

"Segundo os peritos, a vítima foi atingida no lado direito da face, sugerindo tiros aproximados. Então, há uma possibilidade de que os autores, ou o autor, estivessem no interior do mesmo veículo", informou a delegada Thiara Martins, que acompanhou o levantamento cadavérico.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.