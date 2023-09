Homem e cavalo são mortos a tiros em Feira de Santana

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu baleado, no domingo, 17, na avenida Artêmia Pires, no bairro SIM, em Feira de Santana, no centro-norte do estado. Ele estava montado em um cavalo, que também foi executado.

De acordo com a polícia, o rapaz estava participando de uma cavalgada em Jaíba e, ao retornar com um grupo, foi avistado por um veículo Fiat Uno de cor prata, que realizou cerca de 30 disparos de arma de fogo.

A vítima sofreu perfurações em várias partes do corpo. No momento, o cavalo também foi atingido e não sobreviveu. O animal ficou caído em frente a rotatória do condomínio Village Dama ll.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer perícia e remover o corpo do homem. O caso foi registrado no plantão da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) e será investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira.