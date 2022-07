Homem é morto a tiros enquanto circulava de moto em Feira de Santana

Um homem de 39 anos, identificado como Marcelo Vanderlei Pereira Pinto, foi morto a tiros no final da manhã desta segunda-feira, 25, em via pública, na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, Marcelo trafegava a bordo de uma motocicleta na rua Maria Isabel, no bairro Lagoa Salgada, quando foi surpreendido e alvejado por disparos de arma de fogo por volta das 11h30. Nenhum pertence da vítima teria sido levado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) foi acionado e realizou perícia no local e remoção do corpo. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Feira de Santana.