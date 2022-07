Homem morre durante confronto com policiais em Feira de Santana

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na noite desta terça-feira, 26, na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, uma equipe da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (65ª CIPM) realizava rondas no bairro Pedra do Descanso, quando foi recebida a tiros por indivíduos armados na rua Bem-te-vi. Durante o confronto, um dos suspeitos foi atingido e os outros conseguiram fugir adentrando uma área de matagal.

Baleado, o homem chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Na ação, um veículo foi recuperado e um revólver calibre 38 apreendido.