Hospital de Jacobina passa a ser administrado pelo Estado em setembro

Publicado quinta-feira, 10 de agosto de 2023 às 16:08 h | Autor: Da Redação ouvir

A unidade conta com 68 leitos e vai ter a capacidade ampliada em 30%, passando a contar com 86 leitos para reforçar a rede assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS) na região - Foto: Divulgação