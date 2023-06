Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu realiza primeira cirurgia

A primeira cirurgia do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, localizado em Itaberaba, foi realizada na tarde desta quarta-feira, 7. O procedimento ortopédico foi um sucesso, levando assistência especializada para toda a região da Chapada Diamantina. A unidade que foi recentemente estadualizada, iniciou os atendimentos nesta semana.

Com investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, entre obras e equipamentos, a unidade da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) conta com 70 leitos, sendo 10 leitos de UTI adulto. O hospital também tem leitos de saúde mental e oferta atendimento ambulatorial, com consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais, bem como diagnósticos e terapias.

A expectativa é que sejam realizadas mais de 230 cirurgias por mês, além de atender casos de urgência e emergência clínica, cirúrgica, pediátrica e traumato-ortopedia. Ao todo, 230 profissionais atuam para dar assistência de qualidade à população da região do Piemonte do Paraguaçu.

A secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana explica que o hospital oferta internação hospitalar nas especialidades de Clínica Médica, Cirúrgica e Pediátrica, além de internação em UTI adulto.

"A unidade ainda oferta serviços ambulatoriais, como consultas, cirurgias, procedimentos de diagnose e terapias. O Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu foi mais uma entrega do Governo da Bahia para levar saúde para quem mais precisa", ressalta.