Idosa de 93 anos usa maca para ir em banco retirar cartão do INSS

Uma idosa de 93 anos precisou comparecer em uma agência bancária, no município de Serra Preta, na região centro-norte da Bahia. Ela utilizou uma maca para se deslocar ao local, onde comprovou a prova de vida para a liberação do benefício do INSS.

O caso aconteceu na terça-feira, 23. A situação envolveu a beneficiária Maria Marta de Jesus e foi filmada pelo filho dela, Cláudio Luis Figueiredo Mascarenhas. Ao Acorda Cidade, Cláudio declarou que precisou pedir uma ambulância para levar a mãe ao banco.

Nas imagens, é possível ver o rapaz fazendo diversas reclamações pelo tratamento destinado a idosos. Maria Marta foi levada até o interior da agência para que pudesse ser liberado o respectivo benefício.

Informações preliminares apontam que o cartão do benefício havia sido direcionado para a agência em vez de ficar nos Correios, o que dificultou a entrega recebido pelo filho. A idosa havia sofrido uma fratura no fêmur, além de conviver com problema de artrose.

Por meio de nota, o Bradesco declarou que o caso já foi solucionado e lamentou o ocorrido. “O Bradesco lamenta o ocorrido e esclarece que segue as regras do INSS relativas à comprovação de prova de vida pelo beneficiário ou procurador/representante legal (cadastrado no INSS). O assunto foi solucionado com o cliente”.

Vídeo: