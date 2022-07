Investigador da Polícia Civil é assassinado em Feira de Santana

O investigador da Polícia Civil, Marcelo Ribeiro Falcão, de 51 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 11, no Bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. Ele era coordenador do Serviço de Investigação (SI) da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade e estava na corporação há 18 anos.

Seu corpo foi encontrado próximo ao veículo que conduzia, modelo Jeep Renegade, na Rua Padre Manoel da Nóbrega. De acordo com a Polícia Civil, as equipes da delegacia especializada buscam imagens de câmeras de vigilância da região na tentativa de identificar as circunstâncias do fato. A autoria e motivação ainda são desconhecidas.

A delegada Ludmila Vilas Boas e Santos, responsável pelo levantamento cadavérico, informou que o corpo do investigador estava a cerca de 300 metros do veículo e que havia perfuração por arma de fogo em um dos vidros do lado do motorista e marcas de sangue no banco do motorista.

“O veículo havia descido uma pequena ribanceira na via pública. Se encontrava em uma posição como se tivesse sido abandonado, com as portas abertas. O corpo estava a cerca de 300 metros à frente. Imagina-se então, diante disso, que a ação delituosa tenha começado no interior do veículo”, disse ao site Acorda Cidade.