Jacobina: ex-diretor de hospital diz que prefeito conhecia denúncias

O ex-diretor médico do Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho, Manoel Ignácio Brandão Martins Pães Júnior, localizado em Jacobina, centro-norte da Bahia, afirmou que o prefeito Tiago Dias (PC do B) tinha pleno conhecimento das "absurdas anormalidades" que aconteciam na unidade hospitalar.

Dr. Tuca, como é conhecido, fez as declarações durante entrevista ao Jornal da Clube, da Rádio Clube FM, emissora local, onde comentou sobre o fato que um técnico de enfermagem teria sido filmado "realizando" a amputação da perna de um paciente. Além de confirmar os fatos, o médico também relatou diversas denúncias graves.

Na denúncia, ex-gestor relata que teve acesso ao vídeo, no qual o médico observa procedimento, ao lado do técnico de enfermagem, que fazia sutura da perna do paciente após amputação.

A Prefeitura informou em nota, que a Secretária Municipal de Saúde abriu processo administrativo para apurar o caso. Disse ainda que o Instituto Vida Forte, responsável pela administração do hospital, foi solicitado para esclarecimentos sobre o fato.