Jacobina: portal construído em BR impede acesso de carretas na região

Sob quaisquer olhar simples, não é preciso ser especialista para notar o mau planejamento, após a construção de um pórtico de entrada, em plena BR-324, região do município de Jacobina, Piemonte da Chapada Diamantina.

O "portal" cria barreira e impede, por exemplo, que carretas com torres eólicas cheguem à região.

De acordo com denúncia do presidente da Câmara de Vereadores, Juliano Cruz (Solidariedade), a obra da Prefeitura foi executada para "maquiar" e ser "cortina de fumaça" dos desmandos do atual prefeito Tiago Dias (PCdoB).

"Infelizmente, demonstrações diárias dão conta da falta de planejamento e do desperdício com o dinheiro público", disse .

Uma normativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), determina que "antes de construir às margens das rodovias federais, os interessados devem procurar o DNIT para se informar sobre a Faixa de Domínio e evitar problemas ou prejuízos futuros, tendo ainda que estar munido do projeto básico de ocupação com requerimento e comprovação de propriedade”.

O presidente da Câmara Municipal local disse ainda que a gestão de Tiago Dias não tem como base os princípios da administração pública, que deveria abranger legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

"Falta também os princípios básicos de qualquer administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar", afirmou.

Juliano Cruz emenda ainda que não enxerga uma "melhora" nas ações da atual gestão.

"Pelo que vimos, tudo isso vai piorar, afinal de contas, caso a Justiça não pare o prefeito, a administração desastrosa ainda tem mais dois anos e meio pela frente", finalizou.