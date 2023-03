Jerônimo realiza entregas para educação e abastecimento de água

Estudantes dos colégios estaduais Ana Lúcia Magalhães e Santo Antônio do Argoim, no município de Rafael Jambeiro, receberam o governador Jerônimo Rodrigues, neste sábado, 4, quando, juntos, participaram de um café da manhã. Ainda durante a visita, Jerônimo assinou ordem de serviço autorizando a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra) a elaborar projeto para pavimentação de 5,4 quilômetros da BA-452, no trecho entre os povoados de Maracanã e Cajueiro.

O encontro entre o governador e os estudantes no Colégio Estadual Ana Lúcia Magalhães celebrou a entrega de dois kits de instrumentos musicais para as fanfarras das unidades de ensino da rede pública estadual de ensino, resultado de uma parceria entre a Secretaria Estadual da Educação e a administração municipal, com investimento de R$53 mil. A comunidade estudantil também foi contemplada com um ônibus escolar.

"Durante o café com os estudantes, professores e familiares pude ouvir as demandas e celebrar com a comunidade escolar de Rafael Jambeiro, a conquista de quatro estudantes que passaram na universidade com notas máximas. Me comprometi para que a gente possa garantir a abertura das escolas nos finais de semana, para oferecer reforço escolar e melhorar a aprendizagem, além de colocar comida na mesa para quem precisa", declarou o governador.

Durante a visita ao município, fortalecendo o desenvolvimento do comércio de produtos da Agricultura Familiar e das atividades da feira livre, o Jerônimo inaugurou a reforma do Mercado Municipal. A obra coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR), executada por meio da Companhia de Ações e Desenvolvimento Regional (CAR), contou com investimentos de mais de R$3,8 milhões.

Foram investidos ainda R$ 265 mil para o fortalecimento do comércio de produtos da Agricultura Familiar, com a distribuição de 200 barracas para os feirantes da cidade, realizada pela CAR.

Já para incentivar a prática de futebol, vôlei e basquete, o governador inaugurou a obra de reforma da quadra poliesportiva, localizada na Praça Carlos Alexandre, na sede de Rafael Jambeiro. Realizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre), a intervenção contou com investimento de mais de R$299 mil.

As localidades de Algodão, Caldeirão, Froja, Gado Bravo, Lajedo, Moca e Sítio dos Mestres receberam investimento de R$ 1,1 milhão para o reforço e melhoria na distribuição de água encanada na região, beneficiando mais de mil habitantes. A Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (Cerb), ligada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), realizou a entrega de 36,5 mil metros de tubos para implantação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água.

O governador deu ainda por entregue a instalação do Projeto Conecta Bahia, na Praça Pascoal Blumet, fruto de parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e inovação do Estado (Secti), em que foram investidos R$30 mil pelo Governo do Estado.

Pavimentação

A comunidade de Rafael Jambeiro foi contemplada ainda com obras de pavimentação em paralelepípedo em nove ruas da cidade. Com investimento de R$1,7 milhão, a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, já realizou obra de calçamento da Rua Minadouro, que dá acesso ao Mercado Municipal. As demais intervenções estão em andamento, com previsão de conclusão ainda neste semestre.