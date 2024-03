Jornada Pedagógica em Santo Estêvão aborda diversidade e inclusão | A TARDE

A Jornada Pedagógica de Santo Estêvão, cidade localizada na região do centro-norte baiano, foi realizada na terça-feira, 27, com o tema “Do processo de (a)colher a diversidade nasce a inclusão: um olhar sobre a aprendizagem dos sujeitos de nossa história”.

O evento, que norteia o desenvolvimento das ações das escolas municipais, aconteceu na Quadra da Escola Municipal Marizélia de Jesus Rocha Leal.

Participaram do encontro, o prefeito de Santo Estêvão Rogério Costa, o secretário de Educação Jailson Assis, representantes da Associação dos Professores Licenciados do Brasil/Seção Bahia (APLB/BA), do Conselho Municipal de Educação, entre outras autoridades.

Durante a semana, os educadores participarão de encontros formativos específicos à sua área de atuação, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizado.