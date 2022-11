Jovem é encontrado morto em terreno baldio em Feira de Santana

Um jovem de 22 anos, identificado com Talison Bispo de Jesus, foi encontrado morto na manhã deste domingo, 13, em um terreno baldio na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que estava com as mãos e pernas amarradas e a boca amordaçada, foi executada com vários disparos de arma de fogo antes der ser abandonada no bairro Papagaio.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a delegada plantonista estiveram no local para realização de perícia e a remoção do corpo, que passará por necropsia.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios (DH) da cidade.