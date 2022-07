Jovem é morta no dia do seu aniversário; namorado é principal suspeito

Na manhã deste domingo, 10, uma jovem de 22 anos foi assassinada no município de Uibaí (distante a 536 km de Salvador), próximo à cidade de Irecê, no Norte da Bahia.

Segundo o site Líder Notícias, o principal suspeito do crime é o namorado da vítima, identificada como Beatriz de Jesus Loula, que estava fazendo aniversário, quando acabou tendo sua vida retirada.

Beatriz teria sido esfaqueada pelo companheiro e acabou não resistindo aos ferimentos. O crime causou revolta da população do município.

Logo após o ocorrido, a polícia chegou a ir ao local do crime, onde foi possível identificar a vítima, já sem vida, debruçada sobre a própria cama. A equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada.

Após cometer o crime, o tio da vítima teria dito que o autor do feminicídio fugiu do local, no sentido ao povoado de Canoão de Presidente Dutra. A polícia da região foi acionada para realizar as buscas pelo suspeito, que até então, não foi encontrado.