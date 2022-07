Jovem é morto a tiros na rua onde morava em Feira de Santana

Um jovem de 20 anos, identificado como Samuel Alves Leão, foi morto a tiros no final da tarde desta segunda-feira, 28, no bairro São João, localizado na cidade de Feira de Santana, Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, o assassinato aconteceu perto da casa de Samuel, por volta das 17h30. Ele foi surpreendido na rua Mogi das Cruzes por homens armados que chegaram atirando a bordo de um veículo branco.

A vítima foi atingida por disparos na cabeça e nas costas e morreu no local. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) foi acionada e esteve no loca para realização de perícia e remoção do corpo.

A autoria e o motivação do crime serão investigadas pela Delegacia de Homicídios (DH).