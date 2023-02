Manifestantes protestam contra caos na Saúde de Jacobina

Indignação e revolta foram os sentimentos dos manifestantes durante protesto, nesta quinta-feira, 23, no município de Jacobina, centro-norte da Bahia. O ato foi iniciado em frente ao Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho (HMATS).

Políticos, líderes comunitários e sociedade civil pediram melhorias nos serviços de Saúde do município. Com faixas, cartazes e proferindo palavras de ordem, os manifestantes apontavam as melhorias e providências necessárias a serem adotadas pelo prefeito Tiago Dias (PCdoB), principalmente no HMATS, que passa por mudanças para se tornar maternidade.

Uma oração e um abraço simbólico foi dado na unidade pelos participantes do ato, que seguiram em caminhada para a Prefeitura local, onde continuaram os protestos.