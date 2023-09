Morre aos 94 anos a historiadora baiana Bebela Figueiredo

Morreu aos 94 anos, em Juazeiro, no Norte da Bahia, a historiadora Bebela Figueiredo. A prefeitura da cidade declarou luto oficial de 3 dias pela morte da professora que acontceue no sábado, 09. Maria Isabel Figueiredo Pontes, foi uma das personalidades de maior destaque de Juazeiro, especialista na cultura e história da cidade.

A prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos, foi prestar suas homenagens durante o velório. “Juazeiro amanheceu triste, pois perdeu uma filha querida que era movida pela paixão a cultura e pelas tradições juazeirenses. Nossa querida professora Maria Isabel deixa seu legado, que são seus filhos, seus netos, a sua história, e sempre será uma lembrança feliz em nossas mentes e corações”, disse a prefeita.

“A professora Bebela foi uma guardiã das memórias de Juazeiro e agora estará para sempre nas nossas memórias, pela sua atuação como educadora, talentos artísticos, sua resiliência e paixão pela vida”, comentou o deputado estadual Jordávio Ramos, que também se fez presente no velório.

Após a cerimônia, que aconteceu no teatro principal do Centro de Cultura João Gilberto, o corpo de Bebela saiu para ser sepultado no cemitério central, no carro do Corpo de Bombeiros, em cortejo pelas ruas de Juazeiro, para que a população pudesse se despedir e prestar as últimas homenagens.

Também professora de língua e literatura inglesa pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ela atuou como professora e diretora em diversas unidades de ensino. Bebela também foi secretária de Educação e Cultura do município em gestões anteriores. Ela era membro da Academia Juazeirense de Letras. Atuou como radialista por 20 anos, apresentando programas na Rádio Juazeiro, e foi fundadora do Coral Edilberto Trigueiros e do Grupo de Teatro Juá. Bebela completaria 95 anos na terça-feira (12). Ela deixa dois filhos e netos.