Morre ex-diretor do Hospital Geral do Estado, José Carlos Pitangueira

O ex-diretor do Hospital Geral do Estado e ex-vereador de Salvador, José Carlos de Carvalho Pitangueira, morreu no início da tarde desta segunda-feira, 6.

Nascido em 15 de julho de 1947, em Salvador, Pitangueira estava internado em estado grave e estava à frente do Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, desde junho de 2013, antes de se afastar por problemas de saúde.

Figura querida pela população feirense, Dr. Pitangueira, como era chamado, atuou por mais de 10 anos na unidade geral de Feira de Santana, maior tempo entre todos os diretores que passaram pela instituição.

Pitangueira era cirurgião buco maxilo-facial e dirigiu o ainda o Hospital Roberto Santos, Ana Nery, e o Hospital de Camaçari. Formado em odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), atuou durante 48 anos no serviço público de saúde.

O médico foi homenageado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba). Antes da sabatina do ex-deputado Tom Araújo para a vaga de conselheiro no TCM (Tribunal de Contas dos Municípios), a presidente da comissão, a deputada Maria Del Carmen (PT), fez menção ao Dr. Pitangueiras e pediu um minuto de silêncio.

Presentes na CCJ fizeram homenagem ao médico | Foto: Eduardo Tito | AG. A TARDE