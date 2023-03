Mortes de três homens em situação de rua são investigadas pela Polícia

As mortes de três homens em situação de rua estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Feira de Santana. Os crimes aconteceram em fevereiro. A polícia apura uma possível ligação entre as ocorrências.

A primeira morte foi registrada no dia 8 de fevereiro, no bairro de Capuchinhos. No dia 17 do mesmo mês, outro homem foi morto no bairro Serraria Brasil. Na mesma localidade, outra vítima morreu no dia 24 de fevereiro.

A Polícia Civil está na fase preliminar das investigações, colhendo imagens e identificação de testemunhas sobre o caso. Os três crimes foram cometidos durante a madrugada, quando as vítimas estavam dormindo. Segundo informações, as vítimas eram moradores de rua e praticavam pequenos delitos em Feira de Santana.

Em entrevista ao Acorda Cidade, o delegado Rodolfo Faro afirmou que os crimes chamam atenção pelo fato das três vítimas serem pessoas em situação de rua.

"Esses três fatos estão sendo investigados, foram cometidos da mesma forma e tendo as vítimas as mesmas características, as equipes trabalham no sentido de identificar os veículos utilizados nesses crimes. Estamos fazendo diligências para chegar aos autores e serão realizadas as perícias que possam correlacionar as armas utilizadas nesses crimes", apontou.

De acordo com nota da Polícia Civil, duas das vítimas ainda não foram reconhecidas.