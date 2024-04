MP recomenda que Jacobina adote medidas para conter chorume de aterro | A TARDE

A cidade de Jacobina deverá construir um dique de contenção na área próxima a cooperativa Recicla, para conter a poluição causada pelo aterro controlado da cidade, no prazo de cinco dias, contados desde a última quarta-feira, 20.

A medida é uma recomendação expedida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) ao prefeito Thiago Dias (PCdoB), pelo promotor de Justiça, Igor Clóvis Silva Miranda. Segundo o órgão, o município também ficará responsável pela coleta do chorume acumulado nas valas executadas e na área da Recicla Jacobina.

Além disso, o prefeito ainda recebeu recomendação para realizar o procedimento de recobrimento dos resíduos de forma que a área exposta à precipitação fique reduzida a uma pequena frente de serviço de dimensões reduzidas.



A ação do MP surge, em razão de uma vistoria na cidade, em que foi identificado o lançamento do chorume em áreas que ficam nas adjacências do aterro.

Nesse sentido, nos próximos seis meses, o município deverá transportar os resíduos coletados em Jacobina para um aterro sanitário dotado de licença ambiental para receber tais materiais e elabore um estudo técnico para prever o encerramento e remediação da área do atual lixão.