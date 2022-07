MPF desinstala sede física de Alagoinhas

O Ministério Público Federal (MPF) está em processo de desinstalação da sede física no município de Alagoinhas, centro-norte da Bahia. Atualmente, o atendimento presencial aos cidadãos já é realizado na Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC) em Salvador.

A atuação do MPF vai continuar abrangendo os 23 municípios da região: Alagoinhas, Acajutiba, Água Fria, Araçás, Aporá, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, Cipó, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Nova Soure, Olindina, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Rio Real, Sátiro Dias e Teodoro Sampaio.

Além da economia de recursos, a desinstalação física da unidade leva em conta o avanço da tecnologia, que tem permitido cada vez mais o atendimento eletrônico à população. Representações (denúncias de irregularidades) e pedidos de informação processual, entre outras solicitações e consultas, continuarão disponíveis aos habitantes da região de Alagoinhas por meio do MPF Serviços.

O envio e a entrega de correspondências físicas também devem ser direcionados para a sede do MPF na capital, no endereço: Rua Ivonne Silveira, 243, Loteamento Centro Executivo – Doron, CEP 41.192-007 – Salvador/BA.

O atendimento da unidade de Alagoinhas por telefone ganhou um novo número: (71) 3617-2360, que fica disponível das 9h às 18h de segunda a sexta-feira.