Mulher é morta a tiros em Jacobina, no norte da Bahia

Luci Bárbara Amorim Gomes, de 27 anos, foi encontrada morta com marcas de tiro no sábado,2, na cidade de Jacobina, no norte da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil e momento nenhum suspeito foi preso.

A vítima morava no bairro da Grotinha e foi encontrada sem vida na região conhecida como Escôncio, na zona rural. De acordo com testemunhas, o corpo estava com várias marcas de disparos de armas de fogo e foi localizado pela Guarda Civil Municipal.

A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito de cometer o crime. A PM chamou o Departamento de Polícia Técnica para realização da perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Jacobina. A 1ª Delegacia Territorial de Jacobina registrou o caso e não há informações sobre a autoria e motivação do crime.