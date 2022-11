Mulher é presa em Irecê com 3 kg de crack avaliados em R$ 30 mil

Uma mulher foi presa em flagrante com três quilos de crack, avaliados em R$ 30 mil, uma pistola calibre 9 mm, 12 munições e uma motocicleta, na quarta-feira, 9, em Irecê, cidade no centro-norte baiano. Um caderno com anotações do tráfico também foi apreendido.

Segundo a Polícia Civil, a arma apreendida possui um seletor de rajada e pode ter sido utilizada pelo grupo criminoso que a suspeita integra, para praticar seis homicídios ocorridos em Irecê. A droga estava na casa da suspeita.

De acordo com a Polícia Civil, a motocicleta já foi usada em uma tentativa de homicídio, que aconteceu no bairro Leda 3. O caderno possui anotações da contabilidade do tráfico de aproximadamente R$ 500 mil.

A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para identificar os autores dos delitos.