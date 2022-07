Museu do Observatório Antares retoma atividades em Feira de Santana

As atividades com a presença de público foram retomadas, nesta segunda-feira, 11, no Museu Antares de Ciência e Tecnologia (MACT), da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs),

O público do museu vai poder visitar a exposição “Planeta Terra: Eras e Épocas” e vai ter a oportunidade de acesso aos conceitos e teorias da ciência, descobrindo processos evolutivos que regem o universo. Todo o conhecimento discutido é apresentado de forma lúdica estimulando a criatividade, a sensibilidade e o senso crítico.

A exposição traz temas como “Big Bang”, “Origem e Evolução dos Seres Vivos”, “Adaptações e morfologias dos dinossauros que viveram em território brasileiro”, “Como surgiram as primeiras civilizações?”, “A Conquista Espacial”, “O Mundo dos Minerais” e “Os Biomas e Diversidade de seres vivos encontrados nos dias atuais”.

Para grupos com número superior a dez pessoas, é preciso que se faça um pré-agendamento para a visita ao local por intermédio do link https://forms.gle/QNwTMCJRrsPLKBLJ7.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 11h30 e de 14h às 17h no Observatório Astronômico Antares, rua da Barra, número 925, no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana. O uso de máscara é obrigatório dentro do museu. A entrada é gratuita.