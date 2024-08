Nássara de Chico pode ser punido por ilegalidade em período eleitoral

Nássara de Chico (MDB) é pré-candidato à Prefeitura de Irará - Foto: Divulgação

O Ministério Público de Irará apresentou um parecer pela condenação do pré-candidato a prefeito Nássara de Chico (MDB) por prática ilegal que "desequilirbra" o período que antecede as eleições de 2024 no município.



De acordo com o MPE, Nássara teria distribuído camisas, chuteiras e material esportivo durante o período eleitoral, o que é proibido pela lei.

O Ministério Público afirmou, ainda, que é vedada a distribuição de qualquer benefício ao eleitor no período eleitoral, prática a qual teria levado ao pedido de condenação de Nássara.

Após o parecer do Ministério Público, a Justiça Eleitoral vai avaliar o processo para decidir quais penalidades possam ser aplicadas ao pré-candidato.