Obra orçada em R$ 11 milhões está abandonada em Feira de Santana

Orçada em R$11 milhões, uma obra que a Prefeitura de Feira de Santana, com previsão de ser concluída em 2021, está "abandonada". A denúncia partiu do vereador Jhonatas Monteiro (PSOL), durante pronunciamento na Câmara.

Trata-se do Parque Linear foi, projeto anunciado pela Prefeitura em 2020 com o objetivo de oferecer ciclovia, pista de corrida e arborização. O equipamento está sendo construído em uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados declarada de utilidade pública pela Prefeitura, de acordo como publicado pela Secretaria de Comunicação do governo municipal.

Outras obras na cidade ainda se encontram inacabadas pelo Governo Municipal, como o caso do BRT e Praça do Tropeiro, também denunciadas pelo parlamentar.