Oito mil pés de maconha são erradicados em Baixa Grande

Oito mil pés de maconha foram erradicados na quinta-feira, 23, na cidade de Baixa Grande, no centro norte baiano. A apreensão, realizada por equipes da Rondesp Chapada, ocorreu no distrito de Italegre, onde estava o plantio ilegal. Uma motocicleta também foi apreendida no local.

De acordo com o comandante da unidade, major Ronalde Fiuza de Santana, os suspeitos fugiram com a chegada dos policiais. "Eles fugiram pela mata, quando perceberam a chegada das guarnições", disse o oficial.

Os pés de maconha encontrados na zona rural foram incinerados, junto com uma estrutura de irrigação montada. Uma parte do material foi apresentada na Delegacia Territorial (DT) da cidade.