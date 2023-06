Operação em Chamas: 148 mil unidades de fogos são apreendidas

A Operação Em Chamas, deflagrada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da Polícia Civil da Bahia, avançou por mais três municípios do estado. As equipes vistoriaram materiais, disposição e armazenamento em estabelecimentos de Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu e Cruz das Almas, na terça, 6.

A ação interagências conta com o apoio direto do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), que verifica a conformidade das regras técnicas obrigatórias para a comercialização. O órgão realizou dez exames formais e oito coletas aleatórias em Feira e Serrinha e, respectivamente, seis e nove em Santo Antônio de Jesus e Cruz.

Além da CFPC e do Ibametro, participam da Em Chamas a Delegacia do Consumidor (Decon), o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), o Exército Brasileiro, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) estadual e de Lauro de Freitas, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).

O coordenador da CFPC, delegado Cleandro Pimenta, ressaltou a importância da regularização do mercado de fogos. "As desconformidades e irregularidades proporcionam risco à sociedade e à segurança de quem deseja brincar em paz no São João. Por isso, com a intensificação ano a ano da Operação Em Chamas, temos percebido maior ajuste às regras de armazenamento e comercialização, o que mostra a efetividade das nossas ações", detalhou.

As fiscalizações continuam até o mês de julho, percorrendo as cidades onde haverá festejos juninos, incluindo Salvador e Região Metropolitana.