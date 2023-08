Operação prende homicidas, ladrões e traficantes em Feira de Santana

A Operação Saturno, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 31, por policiais da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), foi responsável pela prisão de sete pessoas. Foram presos três homicidas, dois por roubo qualificado, um por violência doméstica e um por não pagar pensão alimentícia.

“Todos os policiais da 1ª Coorpin estão envolvidos na ação que pretende retirar de circulação diversos criminosos com atuação em homicídios, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, que atuam em nossa região. A operação ainda está em andamento”, explicou o coordenador regional, delegado Yves Correia.

Em Santo Estêvão, um homem que estava coagindo e ameaçando sua ex-companheira, que possui medida protetiva, foi preso pelo descumprimento. Já em Feira de Santana, o acusado de matar Dernevaldo Fernandes de Oliveira com três tiros, no bairro de Campo do Gado Novo, teve o mandado cumprido.

Os sete já estão sendo encaminhados para o Complexo Policial Investigador Bandeira, onde serão ouvidos e posteriormente ficarão custodiados à disposição do Poder Judiciário. Documentos e celulares apreendidos durante as buscas serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPP) para perícia.